Аким Шымкента встретился с предпринимателями

Экономическое сотрудничество власти и бизнеса стало главной темой встречи акима Шымкента Габита Сыздыкбекова с предпринимателями.

Обсуждались самые насущные вопросы — развитие имеющихся предприятий, нахватка кадров, возможности расширения экспортного потенциала. Наша съемочная группа наблюдала за ходом встречи.

«Совместно с вами мы активно работали в сфере производства. Хочу выразить вам всем благодарность. Доходы растут. В этом году доля малого, среднего и крупного бизнеса в структуре доходов превысила 60 процентов. Это исторический показатель», -с таких слов начал встречу аким Шымкента.

Налоговая политика, дефицит квалифицированных кадров в индустриальной зоне, а также вопросы, связанные с условиями ведения бизнеса, стали ключевыми темами обсуждения. По каждому из поднятых направлений предприниматели получили разъяснения, были обозначены возможные пути решения и даны соответствующие поручения профильным структурам

«Почему субподрядчиков заставляют отзывать счета-фактуры за уже выполненные работы, из-за чего они повторно подают документы лишь спустя несколько месяцев? По какой причине предпринимателей снимают с регистрации, объясняя это давлением на крупный бизнес, и не приводит ли такая практика к оттоку компаний в область и потере доходов местного бюджета?», — спрашивают предприниматели.

«У нас есть полная информация о предприятиях, которые покидают город. При этом поступления в бюджет увеличились в три раза. Таких показателей сегодня нет ни в одном регионе. О нарушении законодательства речи не идет. Часть компаний фактически не ведет деятельность по месту регистрации, в отдельных случаях выявляются недостоверная отчетность и оформление счетов-фактур без реального выполнения работ», — отвечает Габит Сыздыкбеков.

Без внимания не осталась и тема экспорта мяса. В последнее время этот вопрос муссировался на самых разнообразных медийных площадках.

В Шымкенте насчитывается около 100 тысяч голов крупного рогатого скота, и половина этого объема способна обеспечить город мясом. Остальное можно направлять на экспорт. Сейчас обсуждается новый проект министерства, согласно которому экспортировать продукцию смогут только предприятия с мощностью не менее 5 тысяч голов. Не раз поднимали этот вопрос, до сих пор решения нет, почему?

«Вы знаете, что цены на мясо растут. Без определенных ограничительных мер рост продолжился бы. Экспорт, безусловно, выгоден, однако принимаемые меры носят временный характер», — говорит Габит Сыздыкбеков.

В завершении встречи, диалоговая площадка превратилась в место награждения. Ряд предпринимателей был отмечен благодарственными письмами за вклад в социально-экономическое развитие города и работу, направленную на повышение благосостояния населения.

«Сегодняшняя встреча стала важным подведением итогов года. Здесь собрались предприниматели, которые вносят большой вклад в развитие города. Это результат совместной и слаженной работы акимата и бизнеса. Наша компания придерживается принципов высокой социальной ответственности: мы участвуем в общественных проектах, строим больницы и поликлиники, создаем рабочие места. Приятно, что этот вклад был отмечен наградами»,- говорит Асан Балтабай, предприниматель.

В целом встреча прошла продуктивно, стороны явно услышали друг друга. Диалог между бизнесом и властью пойдет на пользу всем, в том числе и простым жителям города.