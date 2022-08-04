Предприниматели пришли к Умирзаку Шукееву с проблемными вопросами

В Туркестане прошла встреча главы региона с предпринимателями области. Умирзак Шукеев собрал не только солидных бизнесменов, но дал высказаться и молодежи.

Глава региона, во время вступительного слова, попросил дать слово всем и пообещал, что пока не будут получены ответ на все вопросы, никто никуда не уйдёт.

На встречу с акимом съехались люди из разных районов области, на повестке дня — вопрос развития сельского хозяйства, вопросы поливной воды и бюрократические препоны для работы и развития бизнес-среды в Туркестанской области.

«Проблемных вопросов много, много вопросов касательно выделения субсидий. Одни просят оказать помощь в получении земельных участков, все в рамках закона будет решаться», — сказал Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.

На встрече акима с предпринимателями присутствовали и начальники управлений акимата, которые, по указанию Умирзака Шукеева, старались некоторые вопросы решить на месте.

Многие представители бизнеса пригласили акима Туркестанской области лично ознакомится с их работой и деятельностью.