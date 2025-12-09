Аким Туркестанской области прокомментировал ролик за 100 млн

На брифинге в СЦК аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров прокомментировал резонансную закупку исторического видеоролика стоимостью 100 млн тенге.

Аким Туркестанской области отметил, что речь идёт не о простом видеоролике, а о мини-фильме с полноценно прописанным сценарием и дорогими постановочными элементами.

«Это семиминутный профессиональный ролик в 3D формате. В Туркестане есть комплекс «Алтын Самұрық». Аналогичные постановочные проекты в других странах могут стоить 200–300 тысяч долларов. Такие работы сопоставимы с форматами, которые делают в Universal Park в США, например по «Гарри Поттеру» или «Трансформерам». Это очень дорогие постановки», — заявил Нуралхан Кушеров.

По его словам, проект был направлен на развитие туристического потенциала региона и, по предварительным расчётам, мог окупиться в течение года. Однако, подчеркнул аким, неполное понимание специфики проекта вызвало общественный резонанс. Тем не менее глава региона заявил, что поручил провести всестороннюю проверку заключённого договора.

Напомним, ранее сообщалось, что находящийся в подчинении управления культуры Туркестанской области центр «Ұлы Дала Елі» заказал исторический видеоролик длительностью от трёх до семи минут. Стоимость проекта в 100 млн тенге вызвала широкое обсуждение и критику в обществе.