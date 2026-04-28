В Казахстане запустят суперкомпьютер в три раза мощнее текущего

В Казахстане продолжается развитие цифровой инфраструктуры, в том числе строительство новых центров обработки данных. Об этом на заседании правительства сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

По его словам, на сегодняшний день АО «Казахтелеком» управляет крупнейшей сетью центров обработки данных в стране, которая включает более 1,7 тысячи серверных стоек, обладает мощностью 25 МВт и занимает 47% рынка.

Он также напомнил, что в октябре прошлого года в Алматы был запущен суперкомпьютер AI-Farabium с производительностью 1,5 тысячи петафлопс. В настоящее время он занимает 103-е место среди самых производительных суперкомпьютеров в мире, при этом его вычислительная мощность загружена на 100%.

«Также ведется строительство новых центров обработки данных — в ноябре текущего года планируется запуск суперкомпьютера в городе Косшы, который будет в три раза мощнее алматинского центра», — отметил Багдат Мусин.

Кроме того, «Казахтелеком» определён оператором проекта по созданию Долины центров обработки данных в городе Экибастузе. В настоящее время ведутся переговоры с более чем 20 гиперскейл-компаниями, при этом уже сформирован предварительный спрос, превышающий 100 МВт.

Таким образом, компания не только развивает телекоммуникационную инфраструктуру, но и формирует прочную основу для масштабного внедрения технологий искусственного интеллекта во всех отраслях экономики страны.