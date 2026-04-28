ВУЗы РК переходят на новые стандарты обучения по искусственному интеллекту

В системе высшего образования Казахстана завершено формирование единой регуляторной модели подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Об итогах совместного исследования с международным агентством QS и внедрении новых образовательных стандартов на заседании правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

По его словам, на сегодняшний день в учебные планы всех студентов, вне зависимости от направления подготовки, включены дисциплины, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, утверждён единый межвузовский стандарт обучения, а Лигой академической честности внедрено специальное руководство по применению ИИ в образовательном процессе.

Также внесены изменения в правила подготовки диссертаций и присуждения научных степеней. Для профессорско-преподавательского состава предусмотрено обязательное повышение квалификации, а деятельность высших учебных заведений теперь оценивается с учётом специальных KPI, отражающих уровень внедрения и использования технологий ИИ.

«Чтобы подготовить кадры для реализации этого эффекта, нами сформирована необходимая нормативно-правовая база. Дисциплины по искусственному интеллекту стали обязательными для всех студентов, независимо от их специальности», — подчеркнул министр.