Цифровой помощник для врачей снижает нагрузку и очереди в клиниках

На заседании правительства был представлен стартап-проект «Ascle», направленный на автоматизацию процесса заполнения медицинской документации с использованием искусственного интеллекта.

Разработчики отмечают, что система создана для поддержки врачей и оптимизации их работы за счёт цифровых технологий.

«Мы создаем ИИ систему для врачей, которая: фиксирует диалог врача с пациентом, распознает и фиксирует речь преобразуя ее в структурированный медицинские данные; автоматически заполняет полученные данные в карту первичного приема и в ключевые разделы медицинской карты. После чего из контекста полученной информации формируется предварительный диагноз предлагая оптимальное лечение и назначения», — отметил руководитель стартапа Султан Джумабаев.

По его словам, внедрение системы позволяет сократить время на ведение медицинской документации на 50%, благодаря чему врач может уделять больше внимания пациенту, а медицинские организации — увеличивать охват пациентов.

Также отмечается, что цифровое решение уже прошло пилотное тестирование в 38 медицинских учреждениях страны.