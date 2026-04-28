Cerebra AI: как технологии сокращают время диагностики инсульта

В Казахстане активно развивается экосистема искусственного интеллекта: на сегодняшний день формируется более 50 AI-агентов, ориентированных на повышение качества жизни населения.

О внедрении ИИ в сферах здравоохранения и предпринимательства на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По его словам, одним из наиболее успешных примеров применения ИИ в медицине стала система Cerebra AI, которая уже продемонстрировала значительные результаты. В частности, её использование позволило снизить смертность от инсульта на 40% в ряде регионов страны.

Кроме того, реализуется совместный проект с министерством финансов, направленный на поддержку предпринимателей. Цифровое решение помогает бизнесу определять наиболее выгодные локации для запуска, что позволяет сократить операционные затраты в два раза.

«В здравоохранении успешным кейсом является – Cerebra AI. Это – ИИ для ранней диагностики инсульта. Он позволяет анализировать КТ-снимки в течение 5–10 минут вместо 30. Это значительно ускоряет диагностику инсульта и повышает её точность. Система внедрена в 17 поликлиниках столицы, а также в Акмолинской, Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областях», — отметил министр.