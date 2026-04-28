ИИ ускоряет экспертизу и снижает риски незаконной застройки

Технологии искусственного интеллекта активно внедряются во всех ключевых отраслях экономики Казахстана. О проводимой работе в курируемых сферах на заседании правительства сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, в строительной отрасли ИИ применяется на всех этапах — от проектирования до контроля за ходом работ. В частности, на стадии планирования и градостроительства запущен пилотный проект с использованием технологий «компьютерного зрения» в сочетании с искусственным интеллектом. Решение предназначено для контроля реализации цифровых генеральных планов и проектов детальной планировки (ПДП).

Система сопоставляет фактическое состояние объектов с утверждённой проектной документацией, что позволяет существенно ускорить выявление несоответствий — с трёх рабочих дней до четырёх часов, а также минимизировать риски незаконной застройки.

Параллельно, совместно с «Казахтелеком», ведётся работа по применению дронов для создания цифровых двойников городов. На этапе проектирования и государственной экспертизы также планируется внедрение искусственного интеллекта для проверки BIM-проектов. В этих целях строительные нормативы переводятся в машиночитаемый формат, что позволит проводить предварительную проверку проектов и значительно сократить сроки экспертизы.

«Это также устранит различия в сроках рассмотрения типовых проектов в разных регионах с учётом особенностей грунтов и сейсмичности, а также обеспечит единые и прозрачные правила государственной экспертизы по всей стране. Параллельно BIM планируется внедрить как обязательный стандарт проектирования, на первом этапе — в промышленном строительстве», — отметил Ерсайын Нагаспаев.

Министр добавил, что в промышленности искусственный интеллект уже применяется для контроля качества продукции и оптимизации производственных процессов. Кроме того, решения на базе ИИ активно внедряются и в горнодобывающей отрасли.