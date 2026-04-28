Интерактивная карта недр появилась в Казахстане благодаря ИИ

В геологической отрасли Казахстана ведётся масштабная работа по переводу архивных данных в электронный формат. Об этом на заседании правительства сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, на сегодняшний день оцифровано более 97% первичной геологической информации, что составляет порядка 250 терабайт данных.

«Для ускорения и повышения качества этой работы разработана система с использованием искусственного интеллекта, которая автоматически обрабатывает архивные материалы и формирует геологические модели», — добавил Ерсайын Нагаспаев.

Отмечается, что оцифрованные данные объединяются в единую систему Big Data. На данный момент в неё уже загружен 1 терабайт информации, которая обрабатывается и классифицируется с применением технологий искусственного интеллекта.

ИИ определяет координаты и отбирает ключевые данные, что позволяет существенно сократить время систематизации информации и повысить качество принимаемых решений.

На основе обработанных данных разработана интерактивная карта недр. Система даёт возможность в удобном формате фильтровать и анализировать информацию, а также оперативно выявлять перспективные участки для дальнейшего освоения.