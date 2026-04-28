Рост потребления продуктов питания отмечен по итогам 2025 года

В 2025 году по сравнению с предыдущим годом зафиксирован рост потребления по всем основным категориям продуктов питания. Об этом свидетельствуют результаты выборочного обследования, опубликованные Бюро.

В среднем на душу населения в месяц потребление составило:

* картофель — 3,8 кг

* пшеничный хлеб из муки первого сорта — 2,4 кг

* говядина — 2,1 кг

* яблоки — 1,6 кг

* сахар-песок — 1,5 кг

* рис — 1,4 кг

* сырое молоко — 1,1 литра

* кефир — 1 литр

* яйца — 17,6 штуки

* макаронные изделия — 0,9 кг

* рыба свежая или охлаждённая — 0,8 кг

* чёрный чай — 0,1 кг

Показатель потребления основных продуктов питания рассчитывается как средний объём продуктов, приходящийся на одного члена домохозяйства в месяц.

Для этого общий объём потребления делится на количество членов домохозяйства.