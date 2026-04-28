Freedom broker
Рост потребления продуктов питания отмечен по итогам 2025 года

Редактор Юлия Машковская
В 2025 году по сравнению с предыдущим годом зафиксирован рост потребления по всем основным категориям продуктов питания. Об этом свидетельствуют результаты выборочного обследования, опубликованные Бюро.

В среднем на душу населения в месяц потребление составило:

* картофель — 3,8 кг
* пшеничный хлеб из муки первого сорта — 2,4 кг
* говядина — 2,1 кг
* яблоки — 1,6 кг
* сахар-песок — 1,5 кг
* рис — 1,4 кг
* сырое молоко — 1,1 литра
* кефир — 1 литр
* яйца — 17,6 штуки
* макаронные изделия — 0,9 кг
* рыба свежая или охлаждённая — 0,8 кг
* чёрный чай — 0,1 кг

Показатель потребления основных продуктов питания рассчитывается как средний объём продуктов, приходящийся на одного члена домохозяйства в месяц.

Для этого общий объём потребления делится на количество членов домохозяйства.

