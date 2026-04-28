В Туркестане обсудили духовное наследие Ходжи Ахмета Ясави

В Туркестане прошла республиканская научно-практическая конференция «Ходжа Ахмет Ясави и его духовное наследие». Организатором события выступил акимат Туркестанской области.

Основная цель конференции — всестороннее изучение учения Ходжи Ахмета Ясави и его эффективное использование его духовного наследия в воспитании молодежи.

В форуме приняли участие ученые-религиоведы, преподаватели вузов, представители Духовного управления мусульман Казахстана, творческая интеллигенция, представители государственных органов. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, принявший участие в работе конференции, отметил, что понятия «Туркестан» и «Ясави» неразрывно связаны друг с другом.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Ходжа Ахмет Ясави — гениальная личность тюркского мира. Его мудрости хикметы на протяжении веков служат духовным ориентиром для народа. Туркестан — священное место, где формировалось единство нации. Сегодня, сохраняя историческую и духовную преемственность, мы развиваем туристический и духовный потенциал Туркестана. В области реализуются конкретные проекты по возрождению исторического наследия и развитию культурного туризма. Изучение учения Ясави и его широкая пропаганда среди молодежи — требование времени, так как в эпоху глобализации сохранение и развитие национальной духовности является залогом будущего страны. Выражаю искреннюю благодарность ученым и интеллигенции, которые глубоко исследуют наследие наших великих личностей и представляют его на мировом уровне».

На конференции также выступил председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай-кажы Таганулы. Он подчеркнул важность традиционного ислама в сохранении духовной стабильности и религиозных ценностей в казахском обществе.

Наурызбай-Кажы Таганулы, Верховный муфтий: «Впереди большой саммит. По инициативе главы государства, вы знаете, в мае приедут представители Организации тюркских государств и другие гости. Ведётся большая подготовительная работа. Пусть Аллах дарует успешное проведение. Пусть наши гости благополучно прибудут и с честью, благополучно вернутся».

На конференции прозвучали важные доклады, был намечен путь по популяризации трудов Ходжи Ахмета Ясави.