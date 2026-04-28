В Казахстане внедряют Smart Cargo для ускорения грузоперевозок

Внедрение технологий искусственного интеллекта в транспортно-логистическую отрасль Казахстана направлено на упрощение процессов, снижение издержек и повышение транзитного потенциала страны. О реализации цифровых проектов на заседании правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Ключевым инструментом трансформации стала цифровая платформа Smart Cargo, объединяющая государственные органы и бизнес. Система с использованием QR-кодов обеспечивает доступ к полной информации о грузе, автоматически проверяет документы, формирует маршруты и определяет необходимые разрешения. Ожидается, что внедрение платформы позволит сократить время пересечения государственной границы с 4 часов до 30 минут.

Цифровизация также активно внедряется в железнодорожном секторе, где реализуется порядка 10 проектов. Одним из ключевых решений стала система диагностики KinetiX, пришедшая на смену ручному осмотру вагонов. Если ранее проверка занимала до двух часов, то теперь система в режиме реального времени оценивает состояние вагонов по девяти ключевым параметрам всего за восемь минут. Интеллектуальная видеоаналитика автоматически выявляет и прогнозирует дефекты, что существенно повышает безопасность и скорость движения поездов.

Кроме того, внедряется система контроля грузоперевозок на автомобильных дорогах, которая сопоставляет данные с весовых станций и фиксирует нарушения, способствуя снижению износа дорожного полотна.

«Формируется единая интеллектуальная транспортная система е-Көлік. Платформа будет создана на базе QazTech и объединит все виды транспорта. Это позволит собирать и обрабатывать данные, прогнозировать транспортные потоки и автоматически принимать решения. По мировым оценкам, транспортная отрасль является одним из крупнейших генераторов данных. В связи с этим искусственный интеллект становится основным инструментом их обработки. Е-Көлік позволит управлять отраслью на опережение», — подчеркнул министр.