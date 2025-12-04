Туркестан отдаст 100 млн тенге за видеоролик

«Центр Ұлы Дала Елі», который находится в ведении управления культуры Туркестанской области, заказал исторический видеоролик продолжительностью от 3 до 7 минут. В ролике должны рассказать об истории страны в разные периоды.

Однако внимание привлекла стоимость проекта. Исполнитель — ТОО «G7 Exclusive» — оценил производство видео в 100 миллионов тенге. Причём договор заключён путём прямого заключения, без конкурса.

Закупка вызывает вопросы, особенно на фоне поручения Президента РК об экономии бюджетных средств.

По данному факту аким области Нуралхан Кушеров поручил провести всестороннюю проверку.

«Аким области Нуралхан Кушеров дал поручение провести всестороннюю проверку обстоятельств заключения указанного договора, включая соблюдение необходимых процедур и целевое использование бюджетных средств», — говорится в сообщении пресс-службы акима Туркестанской области.