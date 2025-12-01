Best Voice of Shymkent собрал лучших вокалистов города

Shymkent Voice — яркое музыкальное событие Шымкента! Это прекрасный шанс для молодых исполнителей, показать свои вокальные данные, артистизм и, возможно, получить путевку в большой шоу-бизнес.

Ведь именно с таких конкурсов, начиналась карьера, многих казахстанских исполнителей. А еще, победители получат не только признание зрителей, но и солидную денежную премию.

Как и любой начинающий исполнитель Камила Ирыбаева мечтает покорить сцену. И Shymkent Voice для девушки-отличная площадка для проверки своих творческих сил. Конечно, перед выступлением было сильное волнение, зато потом были просто взрывные эмоции.

«Пришла, потому что я родилась в Шымкенте, это мой дом. Захотелось почувствовать атмосферу своего родного дома. Я очень рада, что приехала, потому что конкурсанты действительно очень сильные, и я безумно счастлива быть здесь. И я счастлива, что меня выслушали. Конечно я буду стараться забрать высший приз, но я уже получила кучу эмоций. И мне кажется, я уже забрала то, что хотела, это опыт», — говорит Камила Ирыбаева, участница.

Организаторы конкурса Shymkent Voice ставят перед собой сразу несколько целей. Одна из главных, найти молодые таланты и помочь им в развитии творческой карьеры. Важно, что все участники — шымкентцы. Возрастная категория конкурсантов от 18 до 45 лет. А призовой фонд составляет солидную сумму.

«Основная цель конкурса это выявить среди наших жителей города Шымкента, талантливую молодежь, талантливых людей. В этом году мы решили сдвинуть немного рамки, чтобы и взрослый контингент тоже участвовал, это получается у нас 18-45 лет. Чтобы жители города Шымкент оценили их талант и оценили их по достоинству. Участников у нас около 60, это парни и девушки. У нас основной критерий был, чтобы это был житель города Шымкента», — говорит Астана Каргабай, организатор.

Пока состоялись отборочные туры. Второй этап состоится 4 декабря, а долгожданный финал — 12 декабря. Отметим, что на финальной стадии среди членов жюри выступит небезызвестный в Казахстане исполнитель — Кайрат Тунтеков. Мы будем рассказывать вам о событиях музыкального конкурса Shymkent Voice.