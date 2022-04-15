В Шымкенте объявлен кастинг талантливых детей для участия в Международном фестивале

Творчество во имя добра. Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО объявляет прием заявок на Международный фестиваль «The Planet of ART».

The Planet of ART – ежегодная площадка направленная на поддержку талантливых детей и молодежи, реализацию их творческого потенциала, популяризацию многообразия искусства.

Для участия в проекте приглашаются дети в возрасте от 12 до 18 лет (включительно) с любой точки Казахстана и Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана.

Заявки на участие в Фестивале принимаются по 3 основным номинациям: вокал, инструментальный жанр, хореография. Участие абсолютно бесплатные, только соло исполнители.

Заявки для участия от желающих из Шымкента принимаются до 24 апреля 2022 года по данной ссылке.

Сам отборочный тур пройдет 3-4 мая на базе Дворца школьников Шымкента.

По итогу отборочного тура по всему Казахстану будут определены финалисты в вокальном, инструментальном и хореографическом номинациях, которые будут представлять Казахстан на Международном фестивале «The Planet of ART 2022».

Финалистам фестиваля со всех стран будет предоставлена возможность вместе пройти мастер-классы и занятия с ведущими деятелями искусства Казахстана, тематические семинары по культуре мира и толерантности, а также продемонстрировать свои номера в рамках финального Гала-концерта Фестиваля в г. Актобе, выступив в сопровождении камерного оркестра Актюбинской областной филармонии имени Г. Жубановой 23 июля 2022 года.