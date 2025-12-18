Дом построенный по госпрограмме топит после дождя и продувает

Квартиру в жилом комплексе «Алма» Алау Сейдуллакызы приобрела по государственной программе.

Снаружи дом выглядит вполне привлекательно, однако качество жилья вызывает серьёзные вопросы. Из окон задувает ветер, во время дождя в квартиру проникает вода. Линолеум на полу вздулся и отошёл.

-«На улице сейчас почти нет ветра, но даже в такую спокойную погоду здесь слышен сильный свист ветра. Посмотрите какие щели», — говорят жильцы.

Алау Сейдуллакызы, жительница г. Шымкента:

«Когда дует ветер, в квартире сильный сквозняк, хоть и окна закрыты. Через щели видно улицу. Мы обращались с жалобами, но нам предложили устранять проблемы самостоятельно. Заменили лишь уплотнители на окнах. Снаружи проводятся незначительные ремонтные работы, однако результата они не дали».

Это не единичный случай. По словам жильцов, дефекты выявлены в десятках квартир. Протекает крыша, есть утечки в подвале, лифты работают с перебоями. Возникли вопросы и к документам на дом. Жители не раз обращались к застройщику, но должного ответа так и не получили

Саржан Бакытжанулы, житель г. Шымкента:

«У меня главный вопрос к документам. Мы обратились в уполномоченные органы, проверили их. Выяснилось, что до начала строительства объект имел другой кадастровый номер, который позже был изменён. По какой причине такая путаница произошла? Непонятно».

В строительной компании «DALA-CONSTRUCTION.KZ» сообщили, что знают о жалобах жильцов. По их данным, работы по устранению проблем уже начались, выявленные дефекты связаны с некачественно выполненной работой со стороны подрядных организаций.

Асылбек Мауленов, представитель «DALA-CONSTRUCTION.KZ»:

«По всем обращениям проводятся работы подрядными организациями. В соответствии с договором подрядчики обязаны устранить все выявленные дефекты по гарантии. Все обращения жителей находятся на контроле».

В жилом комплексе «Алма» 108 квартир, большая часть из них уже продана. Возмущённые жители требуют от застройщика в кратчайшие сроки решить все проблемы. В противном случае они намерены обратиться в суд.