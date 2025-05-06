Жители Ленгера ждут от чиновников чуда, а оно не приходит

В Ленгере — не просто жарко, здесь по-настоящему кипят страсти. Жители нового микрорайона давно забыли, что такое тишина и уют. Вместо обещанного комфорта — мутная вода, вонь из подвалов и фасады, которые сыплются быстрее, чем обещания чиновников.

В акимате уверяют: решение есть. Но сколько ещё ждать — месяц, год, вечность?

— Смотрите сами: вот такая вода у нас из крана. А вот — после фильтра. Ну, как вам? Как можно такое пить?!

Этот микрорайон должен был стать витриной развития. А стал — антирекламой. Люди жалуются: в квартирах холодно и сыро, в подвалах — болотистый климат, из кранов — жидкость, отдалённо напоминающая воду. Гульзада Муздыбаева живёт здесь с первого дня. И с первого дня, говорит, живёт в ожидании чуда.

Гульзада Муздыбаева, жительница г. Ленгера: «Вода всегда мутная, с осадком, как старый чайник. Жалуемся — бесполезно. Фасад дома уже трескается, в подвале постоянный потоп. Акимат приезжает, кивает, уезжает. Всё. Больше им, видимо, делать нечего».

Власти говорят, скоро всё наладится. Достраивают комплекс очистных сооружений. Правда, как быстро — не говорят. Но пеняют на нехватку финансирования. А пока отходы сливаются в старые септики.

Сергазы Калдыбаев, руководитель отдела ЖКХ Толебийского района: «Мы на финальной стадии строительства канализационно-очистных сооружений. Но не хватает средств. Подали запрос, ждём финансирования».

А сколько нужно ждать? И кто тянет с решением? Ответа, увы, нет. Впрочем, на воде беды не заканчиваются. Люди жалуются на качество самих домов: крыши текут, подвал как подводная лодка, теплоизоляции — ноль. А ведь это новостройки! Что будет через пять лет, если сейчас всё сыпется?

— Вот, гляньте! Это что, по-вашему, норма? Говорят, всё решим, дайте время. Да мы тут уже третий год как в режиме ожидания!

Пока акимат рисует планы и подаёт заявки, жители живут в условиях, которые больше напоминают выживание. Как долго ещё — вопрос, на который у чиновников, как всегда, нет чёткого ответа.