Женщина с детьми застряла на трассе без топлива

На трассе Арыс–Шымкент у автомобиля молодой матери внезапно заглох двигатель — у машины закончилось топливо.

Семья с детьми провела на обочине около двух часов, ожидая помощи. К счастью, их заметил полицейский патруль, проезжавший по автодороге.

Сотрудники полиции оперативно привезли топливо, помогли завести автомобиль и сопроводили семью до пункта назначения.

Благодаря их своевременным действиям семье была оказана необходимая помощь, а полицейские напоминают водителям выезжать на трассу подготовленно и заранее проверять автомобиль, чтобы избежать неприятных последствий.