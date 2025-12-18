Готов ли Казахстан к летающим такси, рассуждают эксперты

В Казахстане хотят запустить беспилотные летающие такси, это красиво, технологично, но очень дорого.

Пока чиновники говорят о перспективах, эксперты напоминают: без готовых правил, инфраструктуры и расчётов такие проекты рискуют остаться презентациями.

В правительстве заявили, что сейчас прорабатываются вопросы безопасности аэротакси. Если все технические и регуляторные нюансы удастся оперативно решить, первые воздушные такси могут появиться в Казахстане уже к 2027 году. Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, которые, по задумке, должны перевозить пассажиров в городах и за их пределами.

«Это беспилотные дроны, которые призваны перевозить людей. Думаю, где-то в горизонте 2-5 лет данный тренд и у нас появится. Есть конкретные планы даже по производству таких аппаратов в Казахстане», — Талгат Ластаев, вице-министр транспорта РК.

Но экспертное сообщество относится к этим заявлениям с заметным скепсисом. Даже Китай, один из мировых лидеров в сфере высоких технологий, до сих пор находится на этапе разработки не только самих аэротакси, но и сопутствующей инфраструктуры. Это и правила полётов, и специальные воздушные коридоры, и зоны парковки, а, главное, вопросы ответственности. Кто будет отвечать, если два беспилотных такси столкнутся в воздухе.

«Пока что говорится о том, что беспилотное такси будет доставлять туристов к местам, к каким-то заповедникам, наверное. То есть туда, куда машина не проедет. Конечно, у нас ничего для этого не готово. Это такой красивый проект для того, чтобы был красивый проект, на мой взгляд«, — говорит Алексей Алексеев, автоэксперт.

Кроме того, специалисты отмечают, что аэротакси, скорее всего, будет в разы дороже обычных способов передвижения. Такое удобство будущего вряд ли будет по карману рядовым казахстанцам, да и не каждому туристу.

Как сообщил министр транспорта, на закуп воздушных такси планируется потратить около 300 миллионов долларов. Эксперты беспокоятся, оправдаются ли эти технологические амбиции или же так и останутся на бумаге. Ведь тот же ЛРТ, который как бельмо на глазу простаивал несколько лет, до сих пор полноценно так и не заработал.