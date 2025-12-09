Концерты без «фанеры»: новые требования к артистам

Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля», где одна из самых обсуждаемых новелл ограничение использования фонограмм.

Документ усиливает требования к качеству живых выступлений и вводит ответственность за имитацию концертов. Теперь артистам и организаторам придётся тщательнее подходить к подготовке мероприятий, а площадкам обеспечивать технические условия для настоящего звучания.

Музыка без подстраховки — выступать под фонограмму будет запрещено. Поправки предусматривают запрет на использование фонограмм во время проведения концертов, за исключением телевизионных записей и мест, специально не оборудованных для концертов, если мероприятие собирает более 200 человек. За нарушение — штраф.

«Депутаты мажилиса внесли в Кодекс об административных правонарушениях новую норму, направленную на запрет фонограммы. За нарушение запрета будут штрафовать до 1000 МРП. Контроль за исполнением запрета будут осуществлять местные исполнительные органы», — говорит Айбек Сыдыков, вице-министр культуры и информации РК.

По словам музыкантов, обычный слушатель вряд ли заметит использование фонограммы, тогда как профессионал может отличить ее от живого исполнения. Фонограмма требует меньше трудозатрат и не требует настройки аппаратуры. Тем не менее, по мнению музыкантов, ее использование не означает, что артист лишён таланта. Но на сцене он выкладывается не полностью.

«Выступает перед нами артист под фонограмму, у него все на студии записано и тщательно все помарки обрезаются и он звучит как конфетка, а нам приходится каждый раз доказывать, выходя на сцену. Не думаю, что все лишатся работы, но какая то часть может», — говорит Максат Рысимбетов, солист и гитарист группы «Фонограф».

Организаторы говорят, частные мероприятия нововведения вряд ли затронут. На свадьбах, юбилеях и днях рождения заказчик сам решает, кого приглашать и в каком формате проходит выступление. А вот крупные концерты — другой вопрос. При этом, уверяют специалисты, гонорары артистов после запрета на фонограмму вряд ли вырастут.

«Если сравнивать артиста, который выступает вживую с теми, кто выступает под фанеру, там уже есть разница. Просто я думаю если строго будут соблюдать эти правила, будут штрафовать до 4 миллионов тенге, то артисты, которые выступали под фонограмму просто сольются», — говорит Бекзат Молдакул, ведущий, директор ивент-агентства.

При этом эксперты отмечают, что некоторые площадки действительно технически не готовы принимать артистов с живым звуком. Для заказчиков это может стать дополнительными расходами: понадобится качественная аппаратура и специалисты. Новая норма начнёт действовать уже в феврале будущего года.