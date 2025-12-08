Лучшие стартапы Шымкента представили свои разработки на Demo Day

Омар Нурбек — один из финалистов проекта Demo Day. Он разработал интерактивное устройство для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Его механические ходунки, управляются через мобильный телефон или специального пульта. Аппарат лёгкий, его удобно переносить, а заряда хватает на 7–8 часов работы. Предварительная стоимость- около 300 долларов США. Сейчас команда готовит две версии: массовую для обычных пользователей и профессиональную для медицинских учреждений

Омар Нурбек, автор проекта:

«В реабилитационном центре есть специальная беговая зона. Но из-за того, что ребёнок там двигается по заданному шаблону, эффект получается слабым. Поэтому мы разработали собственный проект ходунков. Специальный реабилитационный аппарат намного дороже. Потому что он фиксирует данные ребёнка в базе. Например, ребёнок сегодня сделал 100 шагов, а завтра-скажем, 150 шагов. Сравнивая эти показатели, можно исследовать динамику развития ребёнка».

В трёхмесячной стартап-программе приняли участие люди самых разных возрастов. Необходимую поддержку им оказывали профессиональные менторы, с их помощью идеи, превратились в полноценные проекты. Теперь необходимо провести маркетинговую работу и привлечь инвесторов.

Курмангазы Муратов, региональный менеджер «Shymkent Hub»:

«Стартап-это когда люди приходят со своими идеями и в конечном итоге создают продукт. На участие в стартап-программе поступили 82 заявки. Более 30 из них прошли строгий отбор, и сегодня около 20 участников представляют свои проекты. Они будут делиться своими идеями, показывать первые прототипы и рассказывать о том, как планируют развивать свои продукты в будущем. Это отличная возможность для участников получить обратную связь, найти партнеров и привлечь потенциальных инвесторов».

Такое креативное событие организовано в Шымкенте впервые, тем не менее, Demo Day уже вызвал интерес у потенциальных инвесторов. Некоторые разработки начинающих стартаперов могут дать импульс для технологического развития региона.