Как амнистия меняет судьбы людей

В Казахстане готовятся к амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции страны. Она затронет осуждённых за преступления небольшой и средней тяжести, которые не причинили существенного вреда гражданам и возместили нанесённый ущерб. Как показывает предыдущий опыт, подобные меры не приводят к росту повторной преступности, а для многих становятся возможностью вернуться к нормальной жизни.

Четыре года назад жизнь Александра, чье настоящее имя мы не называем, резко изменилась. Мужчину приговорили к тюрьме за мошенничество. Благодаря амнистии, объявленной к 30-летию Независимости Казахстана, в прошлом году он получил шанс раньше вернуться домой. Находясь в колонии, работал на производстве, возмещал причинённый ущерб и поддерживал семью.

Сегодня Александр снова рядом с женой и двумя сыновьями, работает и строит планы на будущее.

«Здорово, что так применяют, потому что каждый человек может оступиться, ошибиться в жизни. И тут предоставляют такую возможность, чтобы пересмотреть свое поведение на жизнь, достичь детей, продолжать все это. Не поступать больше так, не переступать закон. Конечно, это влияет очень положительно. Ну, по крайней мере, на меня это повлияло. Работаю, воспитываю детей. Все нормально, все хорошо», — говорит Александр.

В этом году амнистия вновь даст возможность тысячам людей начать новую страницу жизни. Она коснётся осуждённых за преступления небольшой и средней тяжести, а также лиц, совершивших уголовные проступки. Главные условия — положительная характеристика и возмещение ущерба. По предварительным оценкам, под действие амнистии подпадут около 15 тысяч человек.

Для одних это станет возможностью выйти на свободу, для других — сократить срок наказания. После освобождения бывших осуждённых не оставляют один на один с трудностями. Им помогают найти работу, получить новую профессию и адаптироваться к жизни на свободе.

«У нас есть меморандумы с промышленными предприятиями, согласно которым есть определенная квота рабочих мест, количество определенных в каждом больших предприятиях каждого города областного значения, которые дают эти квоты рабочих мест именно осужденным, которые освободились. В случае, если осужденный не имеет навыков каких-то, которые необходимы ему для работы, существуют курсы обучения», — Гульжана Абдугалиева, официальный представитель КУИС МВД РК.

Вместе с тем освобождённые остаются под контролем. Помимо службы пробации, за ними ведется административный надзор по месту жительства.

«Конечно, мы не говорим о тяжелых преступлениях, когда действительно человек опасен. А если это экономические проступки, если это ошибка человека, если это незначительное нарушение, то, безусловно, надо рассматривать возможность человека вернуться в общество. Нахождение его в тюрьме не принесет никаких хороших последствий, это однозначно», — Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК

Сегодня в Казахстане действует 78 учреждений уголовно-исполнительной системы, где отбывают наказание свыше 30 тысяч человек. Для многих из них амнистия может стать не просто сокращением срока, а реальным шансом начать жизнь с чистого листа.