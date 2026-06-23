В Шымкенте юные боксеры борются за кубок Казахстана

В Шымкенте стартовал Кубок Республики Казахстан по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР, легендарного боксера и человека, внесшего огромный вклад в развитие казахстанского бокса, Нуржана Космамбетова. В соревнованиях принимают участие около 350 юных спортсменов со всех регионов страны. Главная цель турнира — повысить мастерство молодых боксеров и выявить будущих чемпионов.

Одним из победителей первого соревновательного дня стал представитель Абайской области Кенесары Кабдешов. Юный спортсмен выступает в весовой категории до 42 килограммов, он одержал уверенную победу в стартовом поединке. Боксом Кенесары занимается с раннего детства и уже ставит перед собой самые высокие цели.

Кенесары Кабдешов, участник турнира: «Надеюсь, в будущем стать чемпионом мира. Хочу добиться таких же успехов, как Торехан и Махмуд Сабырхан. Постараюсь завоевать первое место на Кубке Казахстана».

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие ветераны спорта, известные тренеры, судьи, представители спортивной общественности и юные боксеры. С приветственным словом к участникам обратился заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

Он отметил, что подобные соревнования становятся важной школой спортивного мастерства и помогают воспитывать будущих чемпионов страны: «Хочется верить, что среди этих ребят — будущие чемпионы мира и Олимпийских игр. Пусть они, как и Нуржан Космамбетов, прославляют Казахстан и поднимают наш флаг на международной арене. Желаю участникам соревнований ярких побед, а тем, кто сегодня уступит, нужно не терять уверенности и продолжать двигаться вперед. Ведь именно с таких турниров начинается путь в большой спорт».

Значение турнира выходит далеко за рамки борьбы за медали. Соревнования позволяют молодым спортсменам обмениваться опытом, укреплять спортивный характер и получать необходимую практику перед крупными республиканскими и международными стартами. Такие турниры способствуют и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

Динмухамед Абайхан, главный судья соревнований: «Кубок Республики Казахстан среди юношей 2011 года рождения в Шымкенте проводится впервые. Турнир организован при поддержке Федерации бокса Казахстана и тренерского штаба национальной сборной данной возрастной категории. В соревнованиях участвуют около 350 спортсменов. Победители и призеры будут определены в 15 весовых категориях, а финальные поединки состоятся 27 июня».

Шымкент впервые принимает Кубок Казахстана среди боксеров этой возрастной группы. Напомним, Нуржан Космамбетов был многократным победителем областных, республиканских, всесоюзных и международных соревнований и внес значительный вклад в развитие отечественного бокса.