Приравнять к договору переписку, голосовые и видеосообщения с продавцом предлагают в Казахстане. Инициатива закрепить статус цифровой переписки в законе «О защите прав потребителей» принадлежит депутатам мажилиса.

Эксперты говорят, подтверждения оплаты и обещания продавца в переписке могут служить официальным доказательством в спорах, что даст людям больше уверенности при покупках через интернет и социальные сети.

Переписку с продавцом могут приравнять к договору купли-продажи. Инициатива депутатов направлена на защиту покупателей, совершающих сделки через соцсети, где зачасту сложно доказать обман. Эксперты отмечают, такая практика уже существует, но ее законодательное закрепление позволит избежать спорных ситуаций. Сейчас же переписку нередко приходится заверять у нотариуса.

«У нас было решение суда, когда одному из потребителей, допустим, утверждали о том, что якобы продан товар не предпринимателям, а просто физическим лицом. И вот эта вся переписка, которая была между продавцом непосредственно и покупателем, она пошла, можно сказать, в решение суда. То есть благодаря этой переписке состоялось решение в пользу нашего потребителя«, — Ольга Березуцкая, председатель ОО «Союз защиты прав потребителей».

Специалисты советуют внимательно проверять, с кем именно ведётся переписка. Важно убедиться, что номер или аккаунт принадлежат официальному продавцу, иначе доказать прямое общение с компанией может быть сложно.

«Если нет официального телефона и вы переписываетесь просто с менеджером, они могут сказать что менеджер не работает и они вообще не знали об этом. Но если не отвечают на какие то ваши обращения то предусмотрена административная ответственность», — Светлана Романовская, председатель ассоциации лиги потребителей Казахстана.

В переписке должны быть указаны все ключевые условия сделки: описание товара, цена и сроки. Особое внимание юристы советуют уделить оплате, так как переводы между физлицами часто проходят как материальная помощь.

«Важно при совершении тех или иных переводов, чтобы у вас оставался хоть какой-то след, указывать, за что вы совершаете данный перевод. Есть примечания в тех или иных приложениях банковских, и в обязательном порядке прописывать, чтобы дальше уже в чеке было видно, за что производилась оплата и на каких условиях«, — Руслан Кибке, правозащитник.

Эксперты призывают потребителей не терять бдительность, покупать у проверенных продавцов, изучать отзывы, сохранять чеки и скриншоты, а также требовать официальные счета на оплату, это поможет защитить свои права в случае спора.