Жители Шымкента могут оформить «Договор купли-продажи авто» в мобильном приложении «ЦОН»

С 2 сентября 2025 года в целях цифровизации государственных услуг и повышения их качества в мобильном приложении «ЦОН» запущен новый сервис для оформления договоров купли-продажи транспортных средств.

Ранее для заключения договора граждане подписывали письменную форму сделки с использованием QR-кода в отделах обслуживания населения. Теперь этот процесс доступен через сервис «Договор купли-продажи авто» в приложении «ЦОН»: договор составляется и подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП) продавца и покупателя. Таким образом, договор можно заключить заранее, еще до посещения специализированного ЦОН, что позволяет значительно сократить время ожидания и упростить сам процесс получения услуги. После оформления в приложении подписанный договор необходимо предоставить в спецЦОН для завершения процедуры регистрации транспортного средства.

Кроме того, запись о заключенном договоре навсегда сохраняется в истории сервиса, обеспечивая прозрачность и возможность последующей проверки.

При этом, обеспечивается юридическая значимость документа, защита персональных данных и исключение ошибок благодаря автоматической проверке сведений и интеграции с государственными базами данных, что помогает предотвратить распространенные риски, такие как подделка документов, технические ошибки при заполнении и оформлении договора.

Стоимость оформления одного договора составляет 1 500 тенге.

Напомним, что доступ к сервису предоставляется после авторизации по ИИН и номеру телефона в мобильном приложении «ЦОН» (App Store и Google Play).

Стоит отметить, что сервис предоставляет дополнительную возможность оформления сделки, которой граждане могут воспользоваться по своему желанию.

Таким образом, внедрение сервиса «Договор купли-продажи авто» становится еще одним шагом в цифровизации государственных услуг и создании удобной, безопасной и прозрачной цифровой среды для граждан Республики Казахстан.