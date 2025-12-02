Эксперты заявили о снижении продуктивности казахстанцев несмотря на сокращение переработок

Часть казахстанцев продолжает трудиться сверх нормы, хотя их число постепенно снижается. Если в 2019 году к ним относились почти 20% занятых, то в 2025 году их доля снизилась до 14%.

При этом эксперты отмечают, что в целом нагрузка у большинства работников остаётся умеренной, а производительность труда часто ниже ожидаемой.

Оксана Беспалова работает рекламным менеджером и одновременно совмещает несколько должностей. Она совмещает множество задач, встречается с клиентами, разрабатывает рекламные кампании и ведёт собственные проекты. И рабочий день Оксаны не ограничивается стандартными 18:00, а зачастую продолжается гораздо дольше.

«Задерживаюсь на час-полтора, может это моя особенность, когда проходит суета, в тиши кабинета, без телефонных звонков, можно сосредоточиться, сделать какие то отчеты. Потому что большой поток информации приходится перерабатывать», — говорит Оксана Беспалова, рекламный менеджер.

Часть казахстанцев работает сверх нормы. По данным бюро нацстатистики, в третьем квартале более миллиона человек трудились свыше 41 часа в неделю, это около 14% всех занятых. Подавляющее большинство из них наёмные работники, ещё треть самозанятые. Эксперты отмечают, что перерабатывают чаще всего в сезонных сферах: строительстве, производстве прохладительных напитков, а также во время пиков налоговой отчётности. Отдельно выделяют сферу здравоохранения, где нагрузка традиционно растёт в периоды всплеска заболеваний. Но говорить о высокой нагрузке в целом не приходится.

«Что касается, значит, в целом насчёт work-life balance, то, я думаю, казахстанцы не должны жаловаться. Я думаю, у нас баланс в сторону безделия. У нас очень много национальных праздников. Наверное, где-то мы в топе пяти стран, потому что так много праздников нет нигде. Тем более новое поколение, оно, как известно, вообще не склонно перерабатывать», — говорит Алма Жандаулетова, директор рекрутинг-агентства FMI PROFESSIONALS.

Казахстанская модель, говорят эксперты, далека от практик стран с высокой трудовой дисциплиной, где переработка считается проявлением преданности компании. В то же время у нас есть проблемы в эффективности труда. Некоторые сотрудники фактически работают лишь малую часть рабочего дня, что снижает производительность.

«Я вижу две причины, либо того, что, как бы, начальство заставляет, либо из-за того, что человек просто вовремя не успевает в отведенное часы, в отведенное рабочее время, выполнить задание. У нас, к сожалению, производительность труда, она растет медленнее, нежели зарплата, понимаете, в реальном режиме. Темп роста производительности, он должен быть выше, ну, может быть, где-то равняться росту зарплаты», — говорит Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Специалисты сходятся во мнении: важно менять подход к организации труда. Чтобы и сотрудники работали эффективнее, и работодатели не компенсировали слабую продуктивность увеличением рабочего времени.