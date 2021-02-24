В Шымкенте в прошлом году в рамках программы индустриально-инновационного развития реализовано 22 проекта на 38 млрд тенге, создано более тысячи рабочих мест.

Аким города Мурат Айтенов на отчетном собрании перед населением доложил о проделанной работе в сфере предпринимательства.

— Как известно, в городе действуют три промышленные зоны. Первая была открыта десять лет назад. В ней на 110 предприятиях занято 7 690 человек. Только за прошлый год в бюджет поступило около 7 млрд тенге налогов. В текущем году будет реализовано 16 проектов на сумму 39 млрд тенге. Дополнительно будет создано более 800 рабочих мест. Однако данные зоны сейчас заполнены, свободных земель нет. Учитывая это, мы планируем открыть еще три зоны, — сказал аким города.

Первая — индустриальная зона «Жулдыз». Там будет развиваться строительная, металлургическая, фармацевтическая, мебельная промышленность. Будет создано более пятидесяти предприятий. Строительство проекта начнется в июне этого года.

Вторая — реализация 28 проектов по строительству современного производственного тепличного комплекса в западной части города на площади 136 га.

Третья — в северной части города планируется создание индустриальной зоны пищевой промышленности «Бозарык».

Сельское хозяйство также является источником предпринимательства. Эти зоны с глубокой переработкой сельхозпродукции и выпуском готовой продукции могут превратить Шымкент в центр по переработке агропродукции.

В целом в сфере сельского хозяйства в прошлом году реализовано 10 проектов на сумму свыше 5 млрд тенге. Производство в отрасли выросло на 4,4% и достигло 36 млрд тенге. В текущем году будут реализованы 32 проекта на сумму 16 млрд тенге, с созданием более 1700 рабочих мест.