В ЮКО строится завод по переработке кумыса и шубата в сухое молоко

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев в ходе рабочей поездки в Туркестан посетил предприятие «Golden camel group LTD», специализирующееся на переработке сухого молока из кумыса и шубата. Инвестиционный проект, строящийся на территории индустриальной зоны, намерены запустить в мае следующего года.

На сегодняшний день завершено 75% строительных работ. Ознакомившись с ходом строительства, аким области подчеркнул, что проект для области имеет особое значение.

«Заводы по изготовлению продукции сухого молока из кумыса и шубата для нас очень эффективны, так как будет развиваться верблюдоводческое хозяйство. Кроме того, местные жители будут обеспечены работой. Самое главное, появится возможность экспортировать отечественную продукцию за рубеж», — сказал Ж. Туймебаев.

Отметим, что завод, проектной стоимостью 7,5 млрд. тенге, в будущем будет производить ежегодно 2500 тонн сухого молока. При запуске инвестиционного проекта работой планируется охватить более 150 человек. Предприятие намерено реализовывать готовую продукцию не только на отечественном рынке, но и экспортировать ее в Китай, Саудовскую Аравию и Гонконг.

Пресс-служба акима ЮКО