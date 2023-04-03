Штраф за переработку сотрудников будут платить работодатели

Агентство по делам госслужбы начнет следить за переработкой сотрудников, передает OTYRAR.

С 1 апреля они будут мониторить соблюдение режима работы госаппарата. Если представители управлений и отделов будут задерживаться на своих рабочих местах, отвечать за это придётся непосредственным руководителям. За это их могут и оштрафовать на 40 МРП, или на 138 тыс. тенге.

Али Комекбаев руководитель департамента Агентства по делам государственной службы г. Астаны:

«С 1 апреля нас ожидает новшество. В Кодекс об административных правонарушениях внесено нововведение. Теперь, если в государственных органах будут переработки незаконные, то за это будет административная ответственность по статье 89 — «Незаконное превышение нормы рабочего времени». Предупреждение и при повторном нарушении — штраф. Если госслужащего вынуждают перерабатывать, то предусматривается административный штраф — уполномоченным органом по рассмотрению ответственности определено Агентство и его территориальные подразделения», — рассказал Комекбаев на брифинге в столичном акимате.