Шымкент подарит современную школу искусств Абайской области

В выходные делегация Шымкента посетила Абайскую область. Там стартовали Дни культуры южного мегаполиса.

Для участия в масштабной культурной программе в регион прибыла делегация во главе с первым заместителем акима Шымкента Айдыном Каримовым.

В её составе — ветераны, представители творческой интеллигенции, артисты концертной организации «Шымкент-концерт», городского театра юмора и сатиры, а также «Шымкент-цирка».

Цветы к памятнику Абая и посещение музея

Первым пунктом программы стало возложение цветов к памятникам Абая. Шымкентская делегация почла память великого мыслителя, после чего посетила музей поэта, где ознакомилась с экспозициями, посвящёнными его жизни и творчеству.

Презентация проектов региональных подарков Абайской области

В рамках акции «Почтение Абаю» Шымкент планирует построить современную школу искусств в Абайской области. Ожидается, что она станет центром развития молодых талантов и повысит культурно-интеллектуальный потенциал области.

Посещение музея-дома Абая и мавзолея «Абай–Шәкәрім».

Совместно с акимом Абайской области Бериком Уали шымкентская делегация посетила историко-культурный заповедник-музей «Жидебай–Бөрілі». Гости осмотрели музей-дом Абая, познакомились с ценными мемориальными экспонатами, а также посетили мавзолей «Абай–Шәкәрім», где почтили память великих мыслителей.

Закрытие республиканского турнира «Абай салбурыны – 2025»

Шымкентские гости также приняли участие в церемонии закрытия республиканского турнира беркутчи «Абай салбурыны – 2025», посвящённого 180-летию Абая.