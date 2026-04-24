Казахстан запускает подготовку кадров будущего в сфере ИИ

В Астане по поручению президента Республики Казахстан создан Национальный исследовательский университет искусственного интеллекта. Ранее соответствующая инициатива была озвучена Главой государства на первом заседании Совета по развитию ИИ.

Новый вуз станет ключевым национальным центром по подготовке кадров, проведению прикладных исследований и коммерциализации разработок в сфере искусственного интеллекта.

Кампус университета разместится на территории EXPO в столице. Он будет интегрирован с инфраструктурой Astana Hub и Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai. Это обеспечит студентам и исследователям доступ к современным вычислительным мощностям, облачным сервисам и передовым технологическим решениям.

Старт учебного процесса запланирован на 1 сентября 2026 года. В первый год откроются программы бакалавриата и магистратуры по модели AI+X.

Данная модель предполагает внедрение технологий искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики — финансы, энергетику, здравоохранение, государственное управление и промышленность.

На базе университета создадут AI Research Hub — национальную платформу для разработки AI-решений, привлечения международных грантов и реализации индустриальных проектов.

Также планируется формирование национального консорциума AI+X с участием ведущих вузов страны. Университет искусственного интеллекта станет центром компетенций, а партнерские учебные заведения обеспечат отраслевую подготовку специалистов в медицине, энергетике, промышленности, строительстве и госуправлении.

Отдельное внимание будет уделено развитию международного сотрудничества с ведущими зарубежными университетами и научными центрами. Это откроет возможности для совместных образовательных программ, двойных дипломов и научных исследований.

Создание университета направлено на формирование полноценной экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане — от подготовки специалистов до внедрения и коммерциализации технологий. Ожидается, что вуз станет ключевой площадкой для развития AI-индустрии и усилит позиции страны как регионального технологического лидера.