В Шымкенте задержали вымогателей

Давление, угрозы, угон двух машин и требование 3000 долларов-всё это в одном эпизоде. В Шымкенте полиция взяла с поличным преступную группу, которая пыталась диктовать свои условия местному жителю.

Схема оказалась простой: придумать несуществующий ущерб и под этим предлогом отобрать имущество. Однако план дал сбой. Так что деньги пересчитывали оперативники, а не вымогатели. Четверых фигурантов отправили в изолятор временного содержания, а два украденных автомобиля, вернули владельцу.

Пресс-служба департамента полиции г. Шымкента: «Установлено, что подозреваемые оказывали давление на жителя Шымкента, выдвигая незаконные требования о передаче денежных средств под предлогом возмещения ущерба. В процессе использовались методы психологического воздействия. Подозреваемые задержаны. Напомним, любые попытки давления, вымогательства и незаконного получения материальной выгоды неизбежно влекут ответственность в соответствии с законодательством».