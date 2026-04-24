В Шымкенте женщина провалилась в септик

В Шымкенте в одном из частных домов пенсионерка провалилась септик. По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло 23 апреля на улице Алтын бесік.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и спасли 66-летнюю женщину. Для её извлечения из колодца сотрудники использовали подвесное спасательное оборудование.

При каких обстоятельствах женщина провалилась в колодец пока не известно. В частных жилых домах, где нет центральной канализации, такие колодцы выкапывают для сбора и временного хранения бытовых сточных вод.

Согласно санитарным требованиям, колодец должен располагаться не менее чем в 20–50 метрах от источника питьевой воды и не ближе 5 метров от фундамента дома.