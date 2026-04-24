Реклама
В Шымкенте женщина провалилась в септик

В Шымкенте женщина провалилась в септик

-
Шынар Оразова
-
33

В Шымкенте в одном из частных домов пенсионерка провалилась септик. По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло 23 апреля на улице Алтын бесік.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и спасли 66-летнюю женщину. Для её извлечения из колодца сотрудники использовали подвесное спасательное оборудование.

При каких обстоятельствах женщина провалилась в колодец пока не известно. В частных жилых домах, где нет центральной канализации, такие колодцы выкапывают для сбора и временного хранения бытовых сточных вод.

Согласно санитарным требованиям, колодец должен располагаться не менее чем в 20–50 метрах от источника питьевой воды и не ближе 5 метров от фундамента дома.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.