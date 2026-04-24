В Шымкенте вынесен приговор по делу о вымогательстве

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента вынесен приговор по делу о вымогательстве в отношении подсудимого Е.

Судом установлено, что Е. обвинялся по статье 194 части 3 пункту 2 уголовного кодекса Республики Казахстан — вымогательство, совершённое в крупном размере под угрозой распространения сведений, способных нанести существенный вред интересам потерпевшего.

По материалам дела, в октябре 2025 года подсудимый опубликовал в социальных сетях информацию, порочащую репутацию акимата Шымкента. В дальнейшем, при встрече с представителем акимата, он потребовал заключить с ним договор на информационные государственные закупки на сумму 10 млн тенге, угрожая в противном случае распространить дополнительные негативные сведения.

6 ноября 2025 года Е. получил 990 тысяч тенге, которые были переведены на банковский счёт его матери.

Вина подсудимого подтверждена совокупностью доказательств, собранных в ходе расследования.

Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы. Потерпевшая сторона также настаивала на строгом наказании. Подсудимый признал вину частично и просил суд не применять к нему меру, связанную с лишением свободы.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: раскаяние, наличие на иждивении пятерых малолетних детей и возмещение причинённого ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Суд признал Е. виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, он лишён права заниматься деятельностью, связанной со средствами массовой информации, сроком на 5 лет.