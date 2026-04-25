В Шымкенте проходит открытый чемпионат города по бадминтону

Ангелина Подлипаева
В чемпионате выступают 110 участников из двух регионов страны. Ранее по итогам отбора на предстоящий чемпионат Центральной Азии, который состоится в Таджикистане, путёвки завоевали два спортсмена из Шымкента — Дамир Кожабай в категории U-23 и Дарья Нам в категории U-17. 

Марат Ералым, бадминтонист: «Сегодня я принимал участие в первенстве, думаю, что показал хорошие результаты, думаю продолжать играть бадминтон хорошо, развивать его в Казахстане и стать чемпионом Казахстана. Из планов развивать бадминтон и попасть на Олимпийские игры».

Соревнования по бадминтону проводятся каждый месяц, это позволяет спортсменам сохранять форму и получать соревновательный опыт. Бадминтон в Казахстане находится на подъёме, а среди детей этот вид спорта тоже стал популярным.

Артур Ниязов, старший тренер по бадминтону г. Шымкента: «Турниры у нас проходят ежемесячно, после турнира у нас идет двухнедельная подготовка, перед международным турниром который состоится в городе Ташкенте, Узбекистан. Далее на основании этого турнира у нас формируется сборная, которая будет представлять наш регион в Караганде на чемпионате по 2012 году и моложе».

У спортсменов насыщенный календарь соревнований: с 4 по 7 мая пройдёт второй тур Евразийской лиги в Ташкенте, затем с 25 по 31 мая состоится чемпионат Республики Казахстан среди 14-летних, а с 16 по 21 июня — чемпионат Республики Казахстан среди 12-летних спортсменов.

