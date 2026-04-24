Первая покупка за криптоактивы совершена в Казахстане

В Казахстане проведена первая транзакция с использованием цифровых активов, что стало началом легальных криптоплатежей в экономике страны. Операцию совершил министр цифрового развития Жаслан Мадиев во время визита президента в IT-хаб alem.ai.

Платёж прошёл через QR-код: цифровые активы мгновенно конвертировались в тенге благодаря интеграции Binance Kazakhstan и Alatau City Bank.

Проект реализован в «регуляторной песочнице» Нацбанка и будет масштабирован по стране уже с мая 2026 года. Власти отмечают, что это шаг к выводу криптовалют из тени и их полноценной интеграции в экономику.