От боли к облегчению: как проходит лечение у целителя

Ермек Тойшиев ещё недавно не мог самостоятельно передвигаться. Из-за межпозвоночной грыжи и осложнений после переохлаждения, мужчина оказался прикован к постели.

Ермек Тойшиев, житель Сарыагашского района: «Я работал на рынке, постоянно поднимал тяжести. Кроме того, сильно переохладился. В результате у меня выросла грыжа, и я не смог ходить — передвигался только на инвалидной коляске. После приезда сюда я начал восстанавливаться и уже через 20 дней почувствовал себя значительное улучшение».

В Сарыагаш к Нурдаулету Жумадиллаеву приезжают не только пациенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но и люди с заболеваниями внутренних органов. Среди них — Лола Садыкова. На протяжении полугода она страдала от проблем с щитовидной железой и сердцем. После нескольких курсов, говорит, состояние стало лучше.

Лола Садыкова, жительница Сарыагашского района: «Я не могла спать — ни ночью, ни вечером. Ходила до полного изнеможения. В три часа ночи постоянно просыпалась. Было очень тяжело. Лечусь уже 25 дней. После 3-его приема мое состояние стало куда лучше».

Сам Нурдаулет Жумадиллаев занимается народной медициной с 2008 года и состоит в Ассоциации народных целителей Казахстана. По его словам, к нему обращаются пациенты из разных регионов страны, а перед началом лечения он обязательно изучает медицинскую историю каждого пациента

Нурдаулет Жумадиллаев, целитель: «Пять лет назад ко мне пришла женщина в тяжелом состоянии. После трёх курсов лечения, ей стало намного лучше. В 2018 году пришёл мужчина с больными суставами, он не мог ходить. Он тоже прошёл лечение. Восстановился за 1.5 месяца».

Для приезжих пациентов, созданы комфортные условия, чтобы люди смогли пройти реабилитацию.

Сарыагашский район, село Дербисек, улица Дулати, №54

Лицензия №004531DM

Выдана 09.12.2004 года Министерством здравоохранения Республики Казахстан.