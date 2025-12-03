Учителя частных школ начали получать зарплату после 3 месячной задержки

В Шымкенте средства перечислили 15 объектам образования. Эта инициатива реализуется в рамках проекта финансирования, запущенного министерством образования и науки.

Частные школы предоставляют в управление образования акты о выполненных работах. На сегодняшний день поступило 133 заявки, из которых 25 школ предоставили все необходимые документы и уже получили финансирование.

«Это не задолженность со стороны управления образования, средства имеются в наличии. В рамках пилотного проекта финансирование идёт через специальную платформу. На сегодняшний день со 133 школами заключены соглашения, из них 25 прислали 58 актов о выполненных работах. По ним в центральный орган направлено 1 млрд 300 млн тенге. Сегодня финансирование уже произведено», — говорит Бекжан Тайгашов, заместитель руководителя управления образования Шымкента.

Ранее в социальных сетях учителя частных школ жаловались на задержку зарплаты. Сейчас, уверяют в ведомстве, проблема решена. Учителям остаётся лишь уточнить выполненные работы и передать акты.