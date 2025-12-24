В Шымкенте продолжают выявлять незаконные постройки

Управление архитектуры и градостроительства города Шымкента подвело итоги текущего года. На территории города был реализован ряд важных мер, направленных на упорядочение строительной отрасли, выявление незаконных объектов и улучшение архитектурного облика мегаполиса.

В Шымкенте активно продолжается работа по выявлению самовольно возведённых строительных объектов. С начала года зарегистрировано 503 незаконных объекта, информация по которым направлена в соответствующие управления. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 312 объектов.

Даурен Муканов, и.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства:

«С начала года мы выявили 503 строительных объекта и направили материалы в управление контроля. Там принимаются соответствующие меры: владельцам построек выносятся предупреждения, и в случае, если документы не будут приведены в порядок, вопрос передаётся в судебные органы».

В целях сохранения архитектурного облика города активно проводится работа по упорядочению наружной рекламы и вывесок. Рекламные конструкции, которые не соответствуют требованиям законодательства, в некоторых случаях демонтируются, в других владельцам дают время на устранение недостатков. Ведь это один из источников налоговых поступлений.

Даурен Муканов, и.о. руководителя управления архитектуры и градостроительства:

«В сфере наружной рекламы в бюджете с начала года было предусмотрено 650 миллионов тенге. В настоящее время поступило более 591 миллиона тенге. В перспективе управление планирует увеличить объём налоговых поступлений от рекламных объектов до 2 миллиардов тенге к 2026 году».

В дальнейшем управление намерено продолжить работу по внедрению современных архитектурных решений, направленных на развитие общественных пространств и улучшение внешнего облика города.