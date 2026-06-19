Город меняется: в Шымкенте открывают новые объекты

Новые объекты открывают ко дню города. В мегаполисе реализуются масштабные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и создание комфортной городской среды.

Новые парки, современные зоны отдыха и крупные инфраструктурные объекты становятся частью комплексной работы по повышению качества жизни горожан и формированию современного облика мегаполиса.

Новая взлётно-посадочная полоса станет важным элементом масштабного проекта по развитию шымкентской воздушной гавани Её представили первому заместителю премьер-министра и акиму города. Реализация проекта позволит вывести воздушную гавань на новый уровень и укрепить её роль как одного из ключевых транспортно-логистических центров страны.

Благодаря высокопрочному покрытию аэродром сможет принимать крупные грузовые и пассажирские самолёты.Новая взлётно-посадочная полоса будет длиной более трёх километров и шириной 75 метров.

Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Шымкента: «Новая полоса оснащена современными навигационными системами, которые обеспечат безопасный приём воздушных судов даже при сложных погодных условиях и практически нулевой видимости. Здесь мы сможем принимать самолеты любой категории. Это повысит стабильность авиасообщения и снизит риск задержек рейсов. Также в планах развития данная территория будет использоваться для развития логистического хаба. Рядом находится железная дорога, ее также будут использовать для развития логистического хаба».

В преддверии дня города в Шымкенте открылся японский парк — новое общественное пространство международного уровня. Он разместился на территории бывшего парка «Кең баба», которая после возвращения в государственную собственность получила вторую жизнь. После демонтажа незаконных объектов здесь создали современную рекреационную зону, вдохновлённую японской культурой и природной философией.

Парк выполнен в лучших традициях японского ландшафтного искусства. Здесь появились аллеи сакуры, сады камней, беседки у воды, этническая деревня, прогулочные маршруты, зоны для спокойного отдыха, пруды с карпами кои и живописные фотолокации. Новое пространство уже стало популярным местом для прогулок среди жителей города.

«Очень понравился парк, как будто в Японии побывала. Очень красивые архитектурные решения, растения, сакура, бамбук. Спасибо акимату за такой подарок ко дню города», — говорит жительница города.

«Очень красивый парк, все зеленое, цветет. Ко дню города открыли очень много парков, отрадно что Шымкент становится все зеленее», — делится житель Шымкента.

Авторы проекта отмечают, что подобного парка в Казахстане пока нет. Его создание стало частью комплексной программы по озеленению города и формированию комфортной городской среды. Новый объект предназначен для семейного отдыха, культурных мероприятий и проведения досуга на свежем воздухе.

Нурлыбек Налибаев, первый заместитель премьер-министра РК: «Шымкент — третий мегаполис страны, который уверенно развивается и растёт. Сегодня мы увидели новый современный терминал аэропорта, в ближайшее время появится новая взлётно-посадочная полоса, что откроет дополнительные возможности для развития воздушного сообщения. Хочу поздравить всех жителей с днем города. Также сегодня для горожан открываются сразу три новых парка. Город становится более зелёным, комфортным и привлекательным для жизни».

Ещё одним подарком ко Дню города стал новый City Park, открывшийся на территории бывшего технопарка «Қиял Әлемі». После возврата участка в госсобственность здесь провели масштабную реконструкцию и благоустройство. На территории парка оборудованы молодёжные и творческие площадки, открытый амфитеатр, зоны отдыха, интерактивные фонтаны и пространства для проведения фестивалей и городских мероприятий.

Особое внимание уделили развитию спортивной инфраструктуры: здесь появились ледовый каток, универсальные площадки для занятий спортом, прогулочные маршруты, зелёные лабиринты и смотровые площадки. Одним из ключевых принципов проекта стала доступность для всех категорий граждан.

Пешеходные дорожки, зоны отдыха и объекты инфраструктуры спроектированы таким образом, чтобы ими могли комфортно пользоваться люди с инвалидностью, пожилые жители и семьи с маленькими детьми.