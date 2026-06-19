Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Пять единиц оружия и более 50 патронов изъяли полицейские в Туркестанской области

Пять единиц оружия и более 50 патронов изъяли полицейские в Туркестанской области

-
Редактор Юлия Машковская
-
11

Полицейские изъяли пять единиц незарегистрированного оружия и более 50 патронов.

В Туркестанской области сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили жителя Сауранского района, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Во время обыска на территории его домовладения, в одной из хозяйственных построек, полицейские обнаружили и изъяли пять единиц огнестрельного оружия различных марок, а также свыше 50 патронов.

Проверка показала, что изъятое оружие не было зарегистрировано в установленном порядке.

По факту незаконного хранения оружия начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.