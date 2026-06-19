Пять единиц оружия и более 50 патронов изъяли полицейские в Туркестанской области

Полицейские изъяли пять единиц незарегистрированного оружия и более 50 патронов.

В Туркестанской области сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили жителя Сауранского района, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Во время обыска на территории его домовладения, в одной из хозяйственных построек, полицейские обнаружили и изъяли пять единиц огнестрельного оружия различных марок, а также свыше 50 патронов.

Проверка показала, что изъятое оружие не было зарегистрировано в установленном порядке.

По факту незаконного хранения оружия начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.