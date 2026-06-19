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В Туркестане отметили 50-летие творческой деятельности Татьяны Бурмистровой

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Алиса Дуваева
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В Туркестане состоялся юбилейный творческий вечер, посвященный 50-летию творческой деятельности известной певицы и исполнительницы терме Татьяны Бурмистровой. Торжественное мероприятие прошло в многофункциональном комплексе «Конгресс Холл» и собрало многочисленных поклонников ее творчества.

Татьяна Бурмистрова является Заслуженным деятелем культуры Республики Казахстан, почетным гражданином Туркестанской области, кавалером орденов «Парасат», «Барыс» III степени и «Отан». На протяжении многих лет она вносит значительный вклад в развитие и популяризацию национального искусства.

В праздничном вечере принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Глава региона поздравил артистку с юбилеем, отметив ее особую роль в сохранении и развитии казахской культуры, а также выразил благодарность от имени жителей области.

В ходе мероприятия зрителям представили специальный фильм о жизни и творческом пути Татьяны Бурмистровой. Со сцены прозвучали казахские народные песни и произведения традиционного искусства. Гости вечера смогли услышать и любимые композиции в исполнении самой юбилярши.

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