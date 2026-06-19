В Шымкенте открыли японский парк международного уровня

В День города в Шымкенте состоялось торжественное открытие нового Японского парка. В церемонии приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев, аким города Габит Сыздыкбеков, а также жители и гости мегаполиса.

Уникальное общественное пространство площадью 2,3 га создано на территории бывшего парка «Кең баба». Реализация проекта стала важным этапом в развитии городской среды и возвращении одной из знаковых территорий её первоначальному предназначению.

Напомним, в прошлом году территория парка была возвращена в государственную собственность. После этого здесь были проведены работы по демонтажу незаконно размещённых объектов и освобождению пространства для комплексного благоустройства.

Согласно генеральному плану Шымкента, данная территория относится к рекреационной зоне и предназначена исключительно для отдыха горожан, прогулок и озеленения. Именно поэтому было принято решение создать здесь современный тематический парк, который сочетает природную эстетику, культурные традиции и комфортную городскую инфраструктуру.

Концепция Японского парка основана на философии гармонии человека и природы. На территории обустроены аллеи сакуры, сады камней, беседки над водой, японская деревня, живописные прогулочные маршруты, зоны для отдыха и медитации, пруды с карпами кои, а также тематические фотозоны. Каждая деталь пространства направлена на создание атмосферы спокойствия, уединения и созерцания, характерной для японской культуры.

По словам строителей, парк является уникальным объектом и не имеет аналогов в Казахстане.

Особую значимость проекту придаёт его международное признание. Концепция Японского парка стала обладателем золотой награды международной премии International Excellence Awards 2026 в номинации «Urban Parks and Placemaking — Landscape».

Международное профессиональное сообщество высоко оценило архитектурные и ландшафтные решения проекта, отметив его вклад в развитие современных общественных пространств.

Создание Японского парка стало частью масштабной работы по развитию зелёного фонда города и повышению качества городской среды. Новый объект расширяет возможности для семейного отдыха, прогулок, культурного досуга и проведения общественных мероприятий.

Сегодня территория бывшего парка «Кең баба» получила новую жизнь, превратившись в современное общественное пространство международного уровня. Японский парк выступает ещё одной точкой притяжения для жителей и гостей Шымкента, а также новой визитной карточкой города, отражающей его стремление к развитию, сохранению зелёных зон и внедрению лучших мировых практик в сфере благоустройства.

Открытие Японского парка вошло в число значимых событий праздничной программы, посвящённой Дню города, и ещё одним подтверждением того, что Шымкент уверенно развивается как современный, комфортный и привлекательный для жизни мегаполиса.