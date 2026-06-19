В День города Шымкент получил два уникальных парка от BI Group

Ко Дню города жители Шымкента получили сразу два масштабных подарка — обновленные «Сити парк» и «Японский парк». Реконструкция знаковых общественных пространств Аль-Фарабийского района была реализована компанией BI Group.

В кратчайшие сроки территории полностью преобразились, став новыми современными зонами отдыха в самом центре мегаполиса. Оба проекта стали частью масштабной работы по созданию комфортной, современной и привлекательной городской среды.

Новая жизнь «Мира Фантазий»

Бывший парк аттракционов «Мир Фантазий» получил не только новое название, но и совершенно новую концепцию. Сегодня «Сити парк» площадью почти 4,7 гектара ориентирован на семейный, активный и событийный отдых.

На территории появились крупный водоем, амфитеатр, прогулочные зоны, современные игровые пространства и множество малых архитектурных форм. Пространство создано таким образом, чтобы стать точкой притяжения для жителей всех возрастов.

«Для нас было важно не просто выполнить строительные работы, а создать пространства, которые будут формировать новое качество городской жизни. Шымкент — яркий, теплый и очень живой город, и такие парки должны подчеркивать его красоту, характер и гостеприимство. «Сити парк» и Японский парк разные по настроению, но их объединяет одна идея — дать жителям места, куда хочется приходить с семьей, друзьями и детьми, где можно отдыхать, вдохновляться и чувствовать город по-новому», — отметил руководитель проектов BI Group Денис Шевченко.

Японский сад в сердце Шымкента

Еще одно общественное пространство пережило по-настоящему впечатляющее преображение. Узнать в новом парке прежний «Кен Баба» сегодня непросто. После масштабной реконструкции он превратился в изысканный Японский парк — уникальный для Казахстана проект, выполненный в лучших традициях японского ландшафтного искусства.

Японский сад основан на философии гармонии, естественности и созерцания. Его главная задача — создать атмосферу спокойствия и единения с природой. Именно поэтому здесь особое значение имеют вода, камни, мостики, декоративные растения и прогулочные маршруты, каждый из которых несет определенный символический смысл.

На территории площадью почти 2,5 гектара созданы декоративные пруды и ручьи, искусственная скала с каскадными водопадами, прогулочные дорожки, мостики и традиционный чайный домик. Особую атмосферу формируют множество элементов благоустройства, выполненных в японской стилистике.

Отдельное внимание уделено озеленению, благодаря чему новые пространства стали настоящими зелеными оазисами в центре города.

Особенным подарком для шымкентцев стали белоснежные лебеди, переданные компанией BI Group в водоем Японского парка.

«Ко Дню города BI Group также передала Японскому парку пару белых лебедей, которые станут постоянными обитателями водоема. Вместе с ними сейчас находится их молодой птенец, который после достижения необходимого возраста переедет к новым владельцам в другой город», — рассказал Денис Шевченко.

Появление лебедей символично дополнило концепцию парка. В японской культуре эти птицы ассоциируются с чистотой, верностью, благополучием и внутренней гармонией.

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Новые точки притяжения города

Сегодня «Сити парк» и Японский парк уже становятся одними из самых популярных общественных пространств Шымкента. Здесь можно отдыхать всей семьей, заниматься спортом, проводить время с друзьями или просто наслаждаться природой и атмосферой современного города.

В BI Group уверены, что новые парки не только станут любимыми местами отдыха горожан, но и войдут в число туристических достопримечательностей мегаполиса.

Проекты, реализованные при поддержке компании, стали еще одним шагом на пути к созданию комфортного, современного и динамично развивающегося Шымкента, где качество городской среды остается одним из главных приоритетов.