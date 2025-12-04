В Шымкенте прошел творческий вечер автора популярных хитов

Песни «Жас жұбайлар», «Ару қыздар» и «Неге, неге» давно стали народными хитами. Их напевают на праздниках, свадьбах и в повседневной жизни.

Автор этих популярных мелодий — Бекжігіт Серделі. Интересно, что свои самые узнаваемые композиции он создавал в дороге.

Бекжігіт Серделі, композитор:

«Песня “Жас жұбайлар” появилась в поезде, а “Неге, неге” — в автобусе. Иногда едешь, погружённый в свои мысли, и мелодия сама приходит. Я напеваю, сразу записываю её на магнитофон, а потом уже ищу поэта. В моём творчестве почти всегда сначала рождается музыка, и только затем появляются слова».

Широкой аудитории он известен как журналист. Но сегодня Бекжігіт Серделі — автор около сорока мелодий, ставших частью региональной музыкальной культуры. В честь него в области прошёл творческий вечер, где друзья, коллеги и ученики делились тёплыми воспоминаниями.

Мырзахан Байболов, ученик:

«В школьные годы мы часто исполняли его песни. Но мы не знали, кто автор. Уже приехав в Туркестан, узнали, что слова принадлежат Бекжігіт аға. Мы были приятно удивлены, стали уважать его ещё больше. Он очень добрый, внимательный человек».

Ұлжан Мустафаева, кавалер ордена «Құрмет», деятель культуры:

«Мне кажется, что Бекжігіт Серделі знают все. Его песни звучат по всему миру. «Жас жұбайлар», «Неге, неге», «Ризамын» — эти композиции сопровождают тысячи свадеб и торжеств. Он невероятно скромный, но талантливый человек».

Отмечу, что Бекжігіт Серделі удостоен ряда государственных наград. Они стали признанием его многолетнего труда и значительного вклада в развитие отечественной музыки.