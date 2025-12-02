В Шымкенте строится крупный тепличный комплекс

В Шымкенте стартовал масштабный проект, призванный вывести сельское хозяйство города на новый уровень. Сегодня глава города совместно с руководством польской компании «Fabe-Agro» заложили капсулу нового тепличного комплекса стоимостью 137 миллионов долларов.

Комплекс, возводимый в микрорайоне Мартобе займёт территорию в 144 гектара. В настоящее время ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры. После запуска комплекса предполагается ежегодное производство 36 тысяч тонн овощей и создание около тысячи новых рабочих мест.

Талгат Мекамбаев, руководитель городского управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента:

«На данный момент выращивается около десяти сортов томатов, включая черри. Основная часть — это томаты. После полной реализации проекта планируется выращивание и других культур. В Казахстане всего 1300 гектаров теплиц, из которых 650 гектаров — компания «Аларка», а 144 гектара — проект «Fabe-Agro». Это значительная доля, которая позволит как закрыть потребности города, так и экспортировать продукцию».

Аким города Габит Сызыдкбеков отметил, что проект повысит уровень агропромышленного комплекса Шымкента и укрепит продовольственную безопасность региона. Он также подчеркнул, что поддержка инвесторов, готовых открыть новые производства и рабочие места, будет продолжена.

Габит Сыздыкбеков, аким города Шымкент

«В сельском хозяйстве широко применяются технологии экономии воды — это поручение Президента. Мы уверены, что данный проект сыграет большую роль в этом направлении. Поддержка оказывается и будет оказываться, и мы рассчитываем на совместную успешную реализацию проекта».

Таким образом современные теплицы позволят увеличить объём и качество продукции, что снизит колебания цен на рынке и обеспечит жителей города свежими натуральными овощами круглый год.