В Шымкенте женщина обманула людей через Instagram на 35 млн тенге

В Шымкенте в межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор по делу о крупном мошенничестве. Жительница города под видом инвестиционной деятельности обманула граждан на сумму 35 млн 419 тысяч тенге.

Как установил суд, в январе 2025 года женщина размещала в Instagram ложную рекламу, обещая увеличить вложенные средства за счёт участия в тендерах. На деле полученные деньги она тратила на азартные игры.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд учёл наличие у неё четверых несовершеннолетних детей, однако отягчающим обстоятельством признал рецидив преступлений.

Женщину признали виновной в мошенничестве и приговорили к 4 годам лишения свободы. С учётом амнистии и семейных обстоятельств исполнение наказания отложено на 5 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены полностью.

Приговор вступил в законную силу.