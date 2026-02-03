3000 SIM-карт для аферистов: канал интернет-мошенников пресекли в Шымкенте

В Шымкенте полицейские перекрыли устойчивый канал снабжения интернет-мошенников казахстанскими SIM-картами. Об этом сообщили в департаменте полиции.

По данным правоохранительных органов, SIM-карты использовались для дистанционных мошеннических звонков гражданам, в том числе с территории других стран. В ходе аналитической и оперативной работы полицейские вышли на участников схемы.

Первым был задержан мужчина, который занимался массовой регистрацией SIM-карт и передавал третьим лицам коды подтверждения из мессенджера WhatsApp. Получив доступ к аккаунтам с казахстанскими номерами, мошенники использовали их в преступных схемах.

Позже киберполиция установила второго участника — им оказался продавец магазина аксессуаров для мобильных телефонов. Используя персональные данные покупателей, он оформлял на них дополнительные абонентские номера без их ведома и передавал их сообщникам.

«Всего через данный канал было активировано более трех тысяч абонентских номеров, которые применялись в интернет-мошенничествах», — сообщили в департаменте полиции.

Оба подозреваемых водворены под стражу. В настоящее время проводится досудебное расследование.

В полиции подчеркнули, что участие в подобных схемах, даже без прямого контакта с жертвами, влечет уголовную ответственность.

«Мы призываем граждан не передавать коды подтверждения из мессенджеров и не соглашаться на оформление SIM-карт на свое имя для третьих лиц. Такие действия могут стать частью преступной схемы», — отметили правоохранители.