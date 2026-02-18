От подработки до суда: история жительницы Шымкента, втянутой в мошенническую схему

Казахстанцы становятся соучастниками мошеннических схем в надежде подзаработать. Аферисты умело маскируют незаконную деятельность под легальную занятость, убеждая людей участвовать в денежных переводах через личные банковские карты.

В результате такие подработки оборачиваются серьёзными последствиями.

В августе прошлого года 52-летняя жительница Шымкента Екатерина Безрукова искала подработку и наткнулась на объявление в YouTube. По её словам, работодатели уверяли, что трудоустройство будет официальным: обещали заключить договор, платить налоги, но взамен женщина должна была проводить денежные операции через свою банковскую карту.

«Это говорит законно, будете заниматься переводами, вам будут приходить деньги и вы будете на другую карту переводить. Один процент вам остается. Я думала ладно, такой успокоительно-доверительный тон. Я спрашиваю, это законно? Да, мы говорит платим же налоги за вас всех. Я говорю, а откуда деньги? Они говорят, люди хотят обменять на доллары», — Екатерина Безрукова, жительница Шымкента.

Уже в сентябре женщина поняла, что стала частью мошеннической схемы. Её банковские карты были заблокированы, саму Екатерину вызвали в киберполицию, где она получила статус потерпевшей, а затем и подозреваемой. С тех пор женщина живет в постоянном стрессе. Позже материалы дела передали в суд. В итоге женщине назначили выплату, часть заработной платы будет удерживаться в пользу пострадавших.

«Я хочу достучаться, люди не заходите. Нет у них официального сайта, это сплошное вранье. Нас считают такими же мошенниками, но мы не такие, мне очень жаль людей, которые пострадали, но я просто не знаю что мне делать», — Екатерина Безрукова, жительница Шымкента.

Как выяснилось, злоумышленники использовали имя крупной национальной компании и, прикрываясь, вербовали казахстанцев в качестве дроперов, посредников для обналичивания и перевода незаконных средств, которые чаще всего получали, обманывая людей. С прошлого года в уголовный кодекс введена статья за дропперство.

«Да, человек не знает, что это запрещено. К сожалению, есть такие слова, как незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому надо уточнять, интересоваться. Ее обманули, конечно, ей никто не сказал, что это будет мошенничество. Сказали, что это все легально, все классно, все здорово. Они говорят, мол, к сожалению, мне не могут заплатить, вот они вам заплатят, вы мне переведете и всё. Теперь надо всем понимать, что это все нелегально», — Сергей Уткин, юрист.

Мошенники маскируют преступные схемы под лёгкий заработок и используют тех, кто ищет подработку. В итоге дроперы становятся соучастниками, а это заблокированные счета, уголовные дела и обязанность возмещать ущерб. При этом организаторы схем чаще всего находятся за границей и недосягаемы для следствия. Правоохранители предупреждают: переводы чужих денег через личные карты — прямой путь к уголовной ответственности.