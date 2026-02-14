14 сотрудников отдела образования осуждены за махинации с зарплатами

В Туркестанской области вынесли приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств. Причастные — должностные лица отдела образования Байдибекского района.

Как рассказали в агентстве по финмониторингу, группа из 18 должностных лиц, включая руководителей, бухгалтеров и экономистов, организовала схему присвоения бюджетных средств. Они завышали бюджетные заявки на выплату заработной платы и других начислений 49 общеобразовательных школ района.

«Сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. В платежные ведомости и расчетные листы включались данные лиц, фактически не состоявших в трудовых отношениях с образовательными учреждениями, либо указывались завышенные размеры заработной платы и надбавок. Для создания видимости законности операций использовался пакет подложных документов: служебные записки, приказы, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.

Документы формировали задним числом, либо корректировали после проведения платежей, чтобы привести отчетности в формальное соответствие. Бюджетные деньги же перечисляли на банковские счета подставных лиц, в том числе родственников и знакомых, после чего суммы распределяли между участниками схемы в заранее согласованных долях. Общая сумма ущерба превысила полмиллиарда тенге.

«В ходе следствия ущерб подозреваемыми возмещен полностью. Судом 14-и виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией. Приговор вступил в законную силу», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.